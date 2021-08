4 Die Arbeiten auf der Baustelle beim "Adler" laufen seit dem 23. August auf Hochtouren. Foto: Pfannes

Aufreger: Straßensanierung in Wellendingen dokumentiert Leistungsfähigkeit der Arbeiter und Findigkeit der Fahrer

Wer ein Freund von Baustellen ist, sollte in diesen Tagen unbedingt Wellendingen ansteuern. Neben dem fleißigen Tun in Baugebieten und im Gewerbegebiet werden in der Ortsmitte die zwei Kreisverkehre plus die Strecke dazwischen saniert.

Wellendingen. Die Männer der Tat der Firma Gebrüder Stumpp Bauunternehmung (Balingen) sind an diesem späten Vormittag guter Dinge. Die Arbeit liegt trotz des "Sauwetters" voll im Zeitplan. Seit dem 23. August haben sie sich im Bereich des Gasthauses Adler eingerichtet.

Es gilt, den Kanal mit Straßenentwässerung zu erneuern – dies soll in der kommenden Woche erledigt sein –, anschließend beide Kreisverkehre auszubessern – lose Pflastersteine und kaputte Randsteine stören – und die Bushaltestelle barrierefrei zu gestalten. Barrierefrei bedeutet, den Einstieg in den Bus auf einer Ebene zu ermöglichen. Deshalb muss der Gehweg angepasst werden. Zum Schluss wird der Belag erneuert.

Ziel ist, mit all diesen Arbeiten Anfang Oktober abzuschließen. "Wir versuchen durchzukommen", erklärt der Chef der Baustelle.

Durchzukommen ist – nebenbei – ein Stichwort, das bei motorisierten Verkehrsteilnehmern hoch im Kurs steht. Trotz eindeutiger Hinweise (Verkehrsschilder wie "Durchfahrt verboten"! Absperrbaken!) wird munter die Realität und das Straßenrecht ignoriert.

Noch geht es ja sogar teilweise. Sowohl in der Schömberger Straße ist es technisch möglich, den Kreisverkehr anzusteuern und dann Richtung Wilflingen zu fahren, als auch in der Hauptstraße den dortigen Kreisverkehr für die Weiterfahrt Richtung Frittlingen quasi links liegen zu lassen. Doch damit wird in der kommenden Woche Schluss sein. Dann ist diese Weiterfahrt weder rechtlich noch technisch möglich, wenn der Straßenbelag abgefräst wird.

Wie sich anschließend Fahrzeuge orientieren, wird spannend sein zu beobachten. Innerorts suchen sich Ortskundige ihren Weg – in der Regel über "Bei der Kirche" und Lembergstraße in die Schömberger Straße, außerorts schweigt des Sängers Höflichkeit.

Doch dies ist ein besonderes Kapitel. Mit Blick auf großzügige Umleitungen über Schörzingen und Gosheim, aber vor allem auf die üppigen und langwierigen Bauarbeiten in Frittlingen.

Das Straßenbauamt im Landratsamt Rottweil hat auf jeden Fall vor einigen Tagen folgenden Hinweis notiert: "Der Verkehr wird auf der B 14 Höhe Neufra Richtung Aldingen geleitet. Vor dort auf die L 433 Richtung Denkingen beziehungsweise Gosheim, dann über die K 5905 der K 5545 Richtung Wilflingen, K 5546 und der K 7157 auf Schörzingen, danach über die K 7134 beziehungsweise L 434 und L 435 Richtung Schömberg."