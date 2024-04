Die SWEG Schienenwege GmbH (SWEG) modernisiert im April und Mai Bahnanlagen zwischen Hechingen und Gammertingen. Laut Pressemitteilung müssen von Montag, 22. April, bis einschließlich Sonntag, 5. Mai 2024, daher alle Züge auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen ausfallen.

Welchen Ersatz gibt es?

Lesen Sie auch

Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die SEV-Busse halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig 6 und in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig 3.

Für alle übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B 32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B 32/Höfle, Hausen B 32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße.

Die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse bleiben in der Regel erhalten, so die Pressemitteilung weiter. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die Naldo-App zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Wo gibt es Informationen?

Die detaillierten Fahrpläne sind auf den Websites www.sweg.de/zollernalb, www.efa-bw.de und www.bahn.de verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter Telefon 0 74 71/18 06 11.

Was wird umgesetzt?

Instandsetzungsarbeiten an Weichen, Stellwerken und Bahnübergängen sowie Gleisstopfarbeiten werden vorgenommen.

In mehreren Abschnitten auf der gesamten Strecke werden zudem Signalfundamente erneuert.

Wie lange wird es dauern?

Die Baumaßnahmen dauern inklusive der vor- und nachbereitenden Arbeiten von Montag, 15. April, bis Sonntag, 28. Mai. Während der Baumaßnahmen sei punktuell mit Baulärm, vermehrtem Baufahrzeugverkehr und Sperrungen von Straßen mit Umleitungen zu rechnen.

So wird in Hechingen der Bahnübergang Bahnhofstraße mehrere Tage lang für den Straßenverkehr gesperrt sein – und zwar vom 22. bis 28. April 2024. Eine Umleitung für den Straßenverkehr wird an diesen Tagen eingerichtet. Bei den Vor- und Nacharbeiten kommt es zu Nachtarbeiten mit bauüblicher Lärmentwicklung.