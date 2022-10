Bauprojekt in Rottweil

1 Auf dem Grundstück in der Hölderstraße soll ein aus mehreren Gebäuden bestehendes Wohnquartier entstehen. Foto: Günther

Die Archäologen sind weg, 2023 kann der Bau beginnen: Die Firma IPI aus Bad Dürrheim plant gegenüber dem Römerbad auf 4000 Quadratmetern ein Wohnquartier.















Rottweil - Still ist es geworden auf dem Grundstück an der Hölderstraße in Rottweil, direkt gegenüber dem historischen Römerbad. Diese Ruhe ist wohl eine vor dem Sturm. Die Firma Immo-Pro-Invest GmbH (IPI) aus Bad Dürrheim plant hier schon seit 2021 ein größeres Projekt, nachdem sie die ehemalige Fabrik der "XBK Kabelwerke Xaver Bechtold" auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück abgerissen hatte.