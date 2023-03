Baumarkt in Rottweil

Wurden sie bei der Tat gestört? Dann gibt es vielleicht Zeugen: Einbrecher wollten offenbar in Rottweil zehn Gasflaschen stehlen. Sie ließen sie am Ende jedoch einfach stehen.









Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Baumarkt in der Straße „Saline“ eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, haben sich die Unbekannten unberechtigt Zutritt zu einem Außenlager des Geschäftes verschafft. Sie hievten laut Polizei insgesamt zehn Gasflaschen über einen Zaun und stellten diese zum Abtransport bereit. Dazu kam es jedoch nicht. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Baumarktes aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741/477-0, zu melden.