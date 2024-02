Bauhaus in Nagold: Lösung soll noch im Jahr 2024 stehen

1 Was nach einem angestrebten Neubau mit dem jetzigen „Bauhaus“ passiert, ist noch nicht geklärt. Foto: Thomas Fritsch

Ein wenig war das nächste große Bauprojekt im Iselshauser Tal in der Versenkung verschwunden. Lange war nichts vom Neubau des Baumarkts „Bauhaus“ zu hören. Jetzt ist klar: Alle Beteiligten arbeiten intensiv an der Umsetzung des Projekts.









Das jedenfalls sagte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann auf Anfrage der Redaktion. Alle Beteiligten wollten das Projekt umsetzen: „Nagold will, Bauhaus will und die Investoren wollen“, sagte Großmann. Bis Ende des Jahres wolle man sich einigen und das Projekt an den Start bringen, gab er als Ziel der Verhandlungen aus. „Wir warten nicht, sondern alle arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung. Und dabei ziehen alle an einem Strang.“