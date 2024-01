Baugrube stürzt ein: Urteil gefallen – Schwenninger Baggerfahrer überrascht mit Aussagen

1 An der Schwenninger Baugrube in der Sturmbühlstraße gehen die Bauarbeiten mittlerweile weiter. Der Bauherr ist nun aber wegen einer Baugefährdung verurteilt worden. Foto: Marc Eich

Eine teilweise eingestürzte Baugrube in Schwenningen hatte im vergangenen Jahr für großes Aufsehen gesorgt. Nun ist der Verursacher vom Amtsgericht verurteilt worden. Bei der Verhandlung überrascht er mit mehreren Aussagen.









Ein stundenlanger Einsatz des THW, eine lange gesperrte Sturmbühlstraße und viel Ärger in der Nachbarschaft: Die Schwenninger Baugrube war im vergangenen Februar eines der heißesten Themen in der Stadt. In einer Hauptverhandlung vor dem Amtsgerichts Villingen ist der Fall nun juristisch aufgearbeitet worden. Der Verursacher ist rechtskräftig verurteilt worden.