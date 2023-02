1 Das Baugebiet Dole ist seit Anfang der 2000er-Jahre Thema bei der Stadt Calw Foto: Fritsch/Fritsch

Das Baugebiet Dole in Altburg ist auf der Zielgeraden. Doch vorliegende Dokumente sprechen von „Anomalien“ im Boden, die der Kampfmittelbeseitigungsdienst entdeckt hat. Besteht Grund zur Sorge?















Seit rund eineinhalb Jahrzehnten führt ein Arm des Kreisverkehrs am Ortseingang Altburg ins Leere. Noch länger beschäftigt das dort geplante Baugebiet Dole, in das dieser Arm führen soll, die Stadt. Doch nun sei man „auf der Zielgeraden“, so Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Verkehr, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. In dieser wurde der Bebauungsplan beschlossen.