Bauernprotest in Freudenstadt

1 Mit ihren Traktoren legten die Bauern vorübergehend den Verkehr in der Innenstadt lahm. Foto: Schwark

Für viele Autofahrer gab es am Montagmorgen vorübergehend kein Durchkommen mehr. Ein Traktorkonvoi zog kurz vor 8 Uhr durch die Innenstadt. Die Polizei musste mehrere Straßen sperren. Bei den Protesten mit dabei waren auch einige Lastwagenfahrer.









Rund 20 Minuten ging in der Freudenstädter Innenstadt fast nichts mehr. Kurz vor acht Uhr fuhr ein Traktorkonvoi von der Lauterbadstraße kommend am Freudenstädter Marktplatz vorbei und bog in die Stuttgarter Straße ein.