1 Die Landwirte – hier bei der Kundgebung in Rottweil – machen weiter. Foto: Otto

Autofahrer aufgepasst: Zu einer weiteren Bauern-Demo in Stuttgart soll am Dienstag ein großer Konvoi ab Rottweil über die Autobahn rollen.









Link kopiert



Großer Treffpunkt zur Abfahrt ist in Rottweil! Zu einer erneuten großen Protest-Kundgebung in Stuttgart machen auch die Landwirte im Kreis Rottweil mobil. Am Dienstag soll es gesammelt über die A81 in Richtung Landeshauptstadt gehen.