Unsere Redaktion ist vor Ort: Kanzler Olaf Scholz ist in Emmendingen angekommen

Kanzler Olaf Scholz ist in Emmendingen angekommen

1 Kanzler Olaf Scholz winkt vor dem Alten Rathaus in Emmendingen in die Menschenmenge. Foto: Bender

Regierungschef Olaf Scholz ist um 16.30 Uhr in Emmendingen angekommen. Der Bereich vor dem Alten Rathaus ist weiträumig abgesperrt, einige Schaulustige haben sich eingetroffen. Der BLHV protestiert mit zwei Traktoren.









Kanzler Olaf Scholz ist heute im Wahlkreis Emmendingen-Lahr zu Gast. Genauer: in Emmendingen. Er besichtigt am Nachmittag das Deutsche Tagebucharchiv und wird sich anschließend in einer Bürgerfragestunde, die vom SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner organisiert wurde, den Anliegen und Fragen der Menschen stellen. Auch unsere Redaktion ist vor Ort.