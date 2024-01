Bauern-Demos: Kretschmann zeigt sich erstaunt über Bauernproteste

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Verständnis für die Lage der Bauern. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Ministerpräsident sorgt sich um eine Zunahme der Militanz bei Protesten und appelliert, die Privatsphäre von Politikern zu respektieren. Das sei eine Frage des Anstands.









Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Verständnis für die Lage der Bauern, ist aber überrascht über die andauernden Proteste. „Ich bin erstaunt, dass die darauf gar nicht reagieren, dass die Bundesregierung in ganz erheblichem Ausmaß ihre Vorhaben zurückgenommen hat“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Das verwundert mich schon.“