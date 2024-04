Das sind die Top-Investitionen in diesem Jahr

Bauen in Nagold

1 Weite Teile der Zellerschule werden ab Sommer dieses Jahres abgerissen. Foto: Thomas Fritsch

Nicht nur die Natur nimmt mit dem Frühling Fahrt auf – auch im Baubereich tut sich wieder einiges. Der Bauhaushalt der Stadt Nagold liegt in diesem Jahr bei rund 14,2 Millionen Euro. Was sind die geplanten Top-Investitionen 2024?









Große Brocken an Investitionen stehen bei der Stadt Nagold in den nächsten Jahren an. Deutlich wird das beim Blick auf die mittelfristigen Finanzplanungen: „Für Baumaßnahmen sollen im Stadthaushalt 2023 bis 2027 insgesamt knapp 81 Millionen Euro bereitgestellt werden – das sind gut 18 Millionen Euro mehr als im Zeitraum der Planungsperiode 2022 bis 2026.