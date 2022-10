2 Auf der A8 wird am Wochenende kein Verkehr rollen. (Archivbild) Foto: Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Die A8 wird am kommenden Wochenende zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord wegen Bauarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.















Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende (14. bis 16. Oktober) auf erhebliche Behinderungen auf der A8 einstellen. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22 Uhr und endet am Sonntagabend um 20 Uhr. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH mit.

Die Verantwortlichen werden entsprechende Umleitungen einrichten. Der überregionale Verkehr wird weiträumig ab dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf über die A81 und A6 umgeleitet.

Die regionalen Umleitungen

Der regionale Verkehr wird in Fahrtrichtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd unter anderem über Wurmberg, Mühlacker und Ölbronn-Dürrn bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord umgeleitet. In Fahrtrichtung Stuttgart geht es ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord durch Pforzheim bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd. Die genauen Strecken können Sie in der Grafik in unserer Bildergalerie sehen.

Diese Arbeiten werden durchgeführt

Hintergrund der Arbeiten ist der sechsspurige Ausbau der A8 zwischen den beiden Anschlussstellen bei Pforzheim. Am Wochenende werden folgende Arbeiten durchgeführt:

– Abbruch der Kreisstraßenbrücke

– Spaltsprengung im Bereich des „Karlsruher Hang“ als Vorabmaßnahme

– Abbruch bestehender Pfeiler im Bereich des Dreierbauwerks

– Montage der Brückenentwässerung