Paukenschlag im Seelbacher Rathaus: Knapp ein halbes Jahr nach der verlorenen Bürgermeisterwahl verlässt Bau- und Umweltamtsleiter Siegfried Kohlmann die Verwaltung. Bereits in der vergangenen Woche hat das Rathausteam um Bürgermeister Michael Moser den 45-Jährigen verabschiedet, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.

Nach fast sechseinhalb Jahren stelle sich Kohlmann einer neuen beruflichen Herausforderung als Abteilungsleiter bei einer großen Kreisstadt in der Ortenau, heißt es aus dem Rathaus. Bürgermeister Moser würdigte Kohlmanns erfolgreiches Wirken für die Gemeinde Seelbach. Zunächst als Hauptamtsleiter mit den Zuständigkeiten Verwaltung, Gemeinderat, Wahlen, Schulentwicklung, Geflüchtete, Tourismus und Kultur hatte Kohlmann ein umfangreiches Themengebiet zu bearbeiten, zu dem als größte Herausforderung die Coronakrise hinzukam.

Lesen Sie auch

Viele Themen maßgeblich vorangetrieben

Ab Februar 2023 übernahm Siegfried Kohlmann dann die Leitung des Bau- und Umweltamtes. Die dort anstehenden Themen Schulcampus 2030, Sanierung des Bürgerhauses, Wärmeplanung und Breitbandausbau hat er maßgeblich vorangetrieben und mitgestaltet, würdigt ihn die Gemeinde.

Im Rathausteam hinterlässt Kohlmann eine große Lücke, denn er sei durch sein ausgeglichenes Wesen, seine freundliche Art und seine fachliche Kompetenz eine große Bereicherung gewesen. Nicht nur Bürgermeister Moser, auch alle weiteren Mitarbeiter konnten Kohlmanns Rat und Einschätzung stets vertrauen, so die Gemeinde.

„Für die vertrauensvolle und wertvolle Zusammenarbeit und Unterstützung nach meinem Amtsantritt bedanke ich mich außerordentlich. Ich hätte mir eine weitere Zusammenarbeit, die von respektvollem wie gleichermaßen freundschaftlichem Umgang geprägt ist, sehr gewünscht. Siegfried Kohlmann hat sich seine Entscheidung sicher nicht leicht gemacht, daher müssen wir sie mit großem Bedauern akzeptieren“, wird Bürgermeister Moser in der Mitteilung zitiert.

Hauptkonkurrent vom neuen Bürgermeister

Für die Nachfolge von Thomas Schäfer als Bürgermeister war Kohlmann Ende des vergangenen Jahres Mosers Hauptkonkurrent. Viele hätten ihn gern als Seelbacher Bürgermeister gesehen – er erhielt im zweiten Wahlgang am 17. Dezember 45,5 Prozent der Stimmen. „Die Menschen wollten Veränderung. Sie haben mich gleichgesetzt mit dem Fortschreiben des Bisherigen. Das habe ich nicht geschafft zu widerlegen“, kommentierte er die Wahlniederlage damals. Er kündigte jedoch an, Teil der Verwaltung bleiben und Moser unterstützen zu wollen.

Kohlmann, obgleich in Ettenheim zu Hause, war in Seelbach außerhalb des Rathauses ehrenamtlich sehr engagiert. Vor allem beim Burgfest schlüpfte er oft in ein mittelalterliches Kostüm und in die Rolle des Moderators. Auch als Darsteller bei den Freilichtspielen oder dem historischen Auftakt des Katharinenmarkts trat er auf. Ob er Seelbach im Ehrenamt erhalten bleibt und wohin es ihn beruflich zieht, blieb am Donnerstag offen. Kohlmann kommt in der Pressemitteilung nicht zu Wort.

Zur Person

Diplom-Verwaltungswirt Siegfried Kohlmann absolvierte sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und war anschließend unter anderem in Waldkirch tätig, bevor er 2018 nach Seelbach wechselte. Anfang September kündigte er als erster Bewerber seine Kandidatur als Bürgermeister an. Mit seiner Frau und zwei Töchtern wohnt er in Ettenheim.