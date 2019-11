Basketball Wiha Panthers: Echter Gradmesser taucht auf

Alen Velcic ist gespannt

Bei den Panthers blickt man auf eine konzentrierte, gute Trainingswoche zurück, in der sich der Aufsteiger akribisch auf das Spitzenteam aus Heidelberg vorbereitete.

Trainer Alen Velcic blickt selbstbewusst auf die kommende, attraktive Heimaufgabe: „Ein Gegner von der Qualität Heidelbergs kommt uns jetzt gerade recht. Wir haben mit den Siegen gegen Ehingen und Karlsruhe bewiesen, dass wir in der Liga angekommen sind. Das Spiel gegen Heidelberg wird uns am Samstag zeigen, wie weit wir in unserer Entwicklung tatsächlich schon sind und ob wir jetzt schon stark genug sind, ein Spitzenteam zuhause zu schlagen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden. Wenn wir defensiv so geschlossen stehen wie zuletzt und den Ball in der Offensive wieder so gut bewegen wie gegen Ehingen, rechne ich uns gute Chancen aus, in der Deutenberghalle vor unseren Fans einen Sieg einfahren zu können. Wir brauchen nur auf die Tabelle zu schauen, um zu sehen, dass vier unserer fünf Niederlagen aus Spielen gegen Mannschaften stammen, die aktuell unter den ersten Fünf stehen. Dass auch Heidelberg momentan so gut dasteht, überrascht mich nicht. In Heidelberg wird seit Jahren gut gearbeitet. Mit Frenkie Ignjatovic haben sie einen sehr erfahrenen, guten Trainer an der Seitenlinie. Diesen Sommer hat Heidelberg sich punktuell gut verstärkt und den Kern der letztjährigen Mannschaft zusammengehalten, die bis ins Halbfinale gekommen ist", so Alen Velcic. Personell dürfte es keine Ausfälle bei den Panthers geben. Sie peilen unbedingt ihren dritten Saison-Heimsieg am Samstag an.

Einige Gästefans kommen

Die Heidelberger werden von einigen Anhängern nach Schwenningen begleitet. Coach Frenki Ignjatoviv spricht mit viel Respekt vor allem von der Schwenninger Offensekraft um Rasheed Moore und Co.

Der Academics-Trainer zeigt sich zwar in seiner ersten Zwischenbilanz zufrieden, gibt aber auch zu bedenken, "dass wir nun auch eine größere Rotation brauchen".