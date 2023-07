1 Anina Glunk und ihr Mann haben den Barfußpfad ausprobiert. Foto: Glunk

Früher begeisterte Influencerin Anina Glunk ihre Follower mit Make-up-Tipps, heute sind es Freizeittipps. Und ihr neuester liegt quasi direkt vor der Haustür: in Bergfelden.









Dass Anina Glunk eines Tages so erfolgreich sein würde, hätte sie selbst nie gedacht. Rund 10.500 Personen verfolgen auf Instagram regelmäßig, was die Influencerin tut, was sie kauft und wo sie unterwegs ist – oft, um es ihr dann gleichzutun.