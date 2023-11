1 Auch Suchhunde sind im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. Foto: Marc Eich/Symbolbild

Bange Stunden in Schönwald: Seit Freitagmorgen wird eine ältere, demente Person vermisst. Mehrere Rettungsorganisationen sind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Einsatz.













Eine größere Suchaktion hält in Schönwald die Einsatzkräfte in Atem. Im Ort wird ein älterer Mann vermisst, der unter Demenz leidet. Ein Polizeisprecher erklärt am späten Freitagabend auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Vermisste am Morgen das Haus verlassen habe und seitdem nicht mehr zurückgekehrt sei.