Die lokale Band „Cover Crash“ lieferte am Freitagabend trotz strömenden Regens zu Beginn einen energiegeladenen Auftritt, bei dem garantiert für jeden etwas dabei war – mit einem musikalischen Mix quer durch verschiedene Zeiten in der Pop- und Rockgeschichte.

Mit einer frischen und freudigen Ausstrahlung

„This is the Greatest Show!“: Unter diesem Motto eröffnete die junge Band „Cover Crash“ den verregneten Abend und zeigte von Beginn an, dass sie sich vom Regen nicht unterkriegen lässt. Mit ihrer frischen und freudigen Ausstrahlung packten die Musiker das Publikum beim ersten Erklingen des dominanten Schlagzeugs im gleichnamigen Lied aus dem Film „The Greatest Showman“.

Das Publikum ging voll mit. Foto: Elena Baur

Bereits in frühen Jahren sammelte der Kern der Band Erfahrungen in der Musikbranche – unter dem Namen „ Rebellious Spirit“. Die Band gründete sich aus Lust am Musizieren im Jahr 2010 mit den Mitgliedern Jannik Fischer als Sänger und Gitarrist, seinem Bruder Jens Fischer am Bass und als Hintergrundsänger, Corvin Domhardt an der Gitarre und als Hintergrundsänger sowie Silvio Bizer am Schlagzeug. Ihr Debüt hatte die junge Band im Jahr 2013 mit ihrem Studioalbum „Gamble Shot“. Darauf folgten zwei weitere Alben, zahlreiche Konzerte und Festivals vor mehr als 1000 Leuten. Mitunter teilten sie sich dabei die Bühne mit Bands wie Europe, Alice Cooper und Lordi. Europaweit spielten sie mehr als 150 Konzerte: jetzt eben mit einem neuen Mitglied an der Spitze auch beim Albstädter Bandsommer auf dem Bürgerturmplatz.

Nadine Schieber ist die neue Sängerin der Band „Cover Crash“. Foto: Elena Baur

Mit der neuen Sängerin Nadine Schieber präsentiert die Band ein unglaubliches Repertoire mit Eigeninterpretationen. Energiegeladen und bestens gelaunt war auf der Bühne immer etwas geboten und es wurde nie langweilig. Mit zunehmend leichter werdendem Regen trauten sich auch die Gäste immer mehr, den Platz zur Tanzfläche zu machen. So rockte nicht nur die Band sondern auch das Publikum zu Liedern wie „ I kissed a girl“ von Katy Perry, „ Price tag“ von Jessie J, „ Rolling in the deep“ von Adel, bei dem Jannik Fischer scherzhaft meinte, dass bei so viel Emotionen sogar der Himmel weine. Auch „High Hopes“ von Panik at the Disco und „ All summer long“ von Kid Rock waren bei den Songs mit dabei. Doch spätestens bei „ Radioaktiv“ von Imagine Dragons und einer rockigen Version von „Blinding Lights“ von The Weeknd waren die Besucher nicht mehr unter den Regenschirmen zu halten.

Die Zuhörerinnen hatten viel Spaß beim Bandsommer. Foto: Elena Baur

Und so hatten alle viel Spaß beim Mitsingen und Tanzen oder auch einfach nur beim Zuhören des Auftritts dieser faszinierenden jungen Band.