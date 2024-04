7 Kristina Metova hat ihre Ausbildung an der staatlichen Ballettschule in Moskau absolviert. Foto: Metova

Vor elf Jahren kam die Ballerina Kristina Metova aus Moskau nach Oberndorf und baute sich hier nach und nach ein neues Leben auf. Zuletzt suchte sie nach geeigneten Räumen für ein eigenes Ballettstudio. Was danach geschah, kann sie immer noch kaum glauben.









„Hier ist ein bisschen mehr Platz als in meinem Wohnzimmer“, sagt Kristina Metova lachend, als sie uns am Eingang ihres Ballettstudios in der Kirchtorstraße 12 empfängt.