Balingerin hilft Spendeninitiative für Roma-Familien

Balingen - Die Balingerin Ingrid Mahageeta Muennich ist empört: Knapp 50 Milliarden US-Dollar gebe Deutschland für seine Rüstung aus, doch für die Roma-Familien in Balingen sei kein Geld da. Der Stadt Balingen an sich gehe es gut. Es würde viel Geld für die Planung zur Gartenschau ausgegeben. "Was aber ist vordringlicher? Gestaltung der Stadt oder Menschen in Not?", fragt sie. Deswegen hat sie jetzt eine Spendeninitiative für die frierenden Roma gestartet.

2000 Euro Schulden bei Stadthalle