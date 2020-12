Balinger Lichtspaziergang Mann zu Boden gebracht: Gingen Beamte zu brutal vor?

Lesen Sie auch: "Lichtspaziergang zeigt wahres Gesicht"

Auf Nachfrage heißt es dazu von der Polizei, dass keine Beamten der Bundes-, sondern der Bereitschaftspolizei am Montagabend in Balingen gewesen seien. Zudem heißt es von der Polizei, man wisse davon, dass der Mann Verletzungen im Gesicht erlitten habe – und zwar, als er in Handschellen abgeführt werden sollte. Die Verletzungen habe er sich zugezogen, weil er sich "absichtlich" auf den Boden habe fallen lassen. Von Blessuren am Arm sei bisher nichts bekannt. Der Betroffene habe indes angekündigt, Atteste vorzulegen.

Bei dem Einsatz war auch ein Polizist verletzt worden. Gegen den Mann wird deshalb wegen Widerstand gegen und Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt; außerdem wegen eines Vergehens gegen das Versammlungs- und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil er ein Einhandmesser dabeihatte.