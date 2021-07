Baggerfahrer wütet an Neubau Kuriose Szenen sorgen in Blumberg für Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Mittwochnachmittag aus – doch nicht zu einem Brand. Ein Baggerfahrer hat in Blumberg sechs Balkone an einem Neubau zerstört.