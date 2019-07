Balingen Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Gegen 7.45 Uhr kam es in Balingen "Auf Jauchen" an der Auffahrt zur B 27 in Fahrtrichtung Albstadt einen Verkehrsunfall. Ein VW und ein Seat stießen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden beide Fahrer verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zur Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben gemacht werden, beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Die Auffahrt zur Bundesstraße war während der gesamten Unfallaufnahme frei. Die Polizei regelte den Verkehr.