Balingen Zwei neueModegeschäftein Balingen

Balingen (det). Noch hat das Balinger Modegeschäft Ruof in der Friedrichstraße Räumungsverkauf. Aber Ende des Monats wird es geschlossen. Damit endet eine lange Geschichte, die 1902 mit einem Stoff- und Aussteuerladen begonnen hatte. Die Inhaber Ulrike Ruof-Schneider und Gerhard Schneider gehen in den Ruhestand.

Doch die Verkaufsräume werden nicht lange leer stehen. Susanne Weißmann-Schairer, die in Balingen wohnt und in Tailfingen unter dem Namen "We love brands" zwei Modegeschäfte hat, will dort weiterhin Damenmode anbieten: "Traditionelle und trendige", wie sie erklärt. Heißen soll das Geschäft "We love brands @ Ruof".

Zu einem Umzug hat sich Carmen Buckenmaier-Krink entschlossen. Ende des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass sie ihr "Modehäusle" Ende Januar an der Hechinger Johannesbrücke schließen wird. Vor 32 Jahren war das Geschäft auf der anderen Seite der Johannesbrücke eröffnet worden. Sie wolle beruflich noch etwas Neues beginnen, begründete Buckenmaier-Krink ihre Entscheidung. Ihre Pläne will sie nun Anfang März am Viehmarktplatz 9 in die Tat umsetzen. Wie in Hechingen will sie einen "Pop-up-Store" des Designerlabels Riani eröffnen.