Balingen Zollernalb-Klinikum schreibt weiter rote Zahlen

Das Klinikum arbeitet weiterhin nicht annähernd kostendeckend. Vor allem in den Bereichen Pädiatrie, Palliativ- und Lungenmedizin wurde 2019 viel Geld investiert, um auf dem neuesten Stand zu sein. Zugenommen haben auch die Versorgungsleistungen für ältere Menschen. Dies ist dem demografischen Wandel geschuldet.

Die Personalkosten haben sich im vergangenen Jahr auf 71 Millionen Euro belaufen. Das sind neun Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei den Personalrückstellungen bestand die Erwartung, dass Lohnsteigerungen durch Reduzierungen der Urlaubs- und Stundenvorträge ausgeglichen werden können. Die Anstrengungen, die unternommen wurden, waren nicht erfolgreich.

Vereinbarung mit Volksbank Albstadt

2019 wurden im Krankenhaus 53 Stellen zusätzlich besetzt, vor allem im ärztlichen und im pflegerischen Dienst. Der Materialaufwand betrug 22 Millionen Euro.

Ein deutlicher Rückgang von 436.000 Euro ist hingegen bei den Implantaten zu verzeichnen. Einen Mehraufwand hat es bei den Kosten für fremde Pflegedienste gegeben. Um 127.000 Euro sind die Energiekosten gestiegen. Dabei schlagen vor allem die gestiegenen Stromkosten zu Buche.

Am 31. Dezember 2019 hatte das Zollernalb-Klinikum ein Kreditvolumen in Höhe von sieben Millionen Euro. Mit der Volksbank Albstadt besteht eine Vereinbarung über einen Kassenkredit in Höhe von fünf Millionen Euro.