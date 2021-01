Balingen Winterflug endet mit Außenlandung auf Endinger Wiese

Um die Sache aufzuklären: Gestartet war Pilot Tilo Holighaus, Segelflug-Weltmeister und Geschäftsführer des Segelflugzeugherstellers Schempp-Hirth in Kirchheim/Teck, nach Angaben der Fliegergruppe Wolf Hirth am frühen Nachmittag auf dem Flugplatz Hahnweide. Die Wetterlage mit straffem Wind aus westlicher Richtung versprach gute Aufwinde an der Kante der Schwäbischen Alb – und genau diese Aufwinde trugen der erfahrenen Piloten über mehr als 70 Kilometer bis nach Balingen. Hier allerdings nahm der Wind immer mehr ab, und am Ende reichte es Holighaus nicht mehr, um wieder zurück nach Hause zu fliegen.