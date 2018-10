Balingen Willkommenskultur im Dialekt

Hildegard und Josefe begrüßen die Neue; sie heißt Emma. Auch im Dohlengässle geht es um Willkommenskultur. "Jetzgrüßgott": Die Neue, eine Zuzogne, a Rei’gschmeckte – was bringt sie Neues? Was bleibt beim Alten? Der Schwab guckt genau hin, wenn jemand Neues kommt. Das bringt Veränderung und verspricht Überraschungen und stur am Alten festhalten, bringt nichts – "willkommen sein" ist ein Geschenk. Mit einer gehörigen Portion Neugier und wunderfitzig kommt man sich näher. Woher kommt se, wie schwätzt se, was kocht se? Die Zwei sind gespannt, die Neue auch.

Karten sind im Vorverkauf für 18 Euro beim Edeka-Maier in Streichen, Telefon 07433/74 79, an den Heimspieltagen des TV Streichen oder bei Christine Dürringer, Telefon 0172/2 32 60 71 oder E-Mail christine.duerringer @tv-streichen.de, erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 20 Euro. Freie Platzwahl.