Balingen Wie soll Weg zum Wasserfall aussehen?

Wie aber soll man künftig dorthin gelangen? Das ist die Frage, mit der sich die Stadträte am Mittwoch zunächst vor Ort und dann im Gartenschauausschuss beschäftigen (18.30 Uhr, Stadthalle). Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Ende des Monats.

Der neue in die Böschung anzulegende Weg entspräche dem Wegekonzept, das das Büro Lohrer.Hochrein für den gesamten Innenstadtbereich vorgelegt hat und das zahlreiche neue Wege entlang von Steinach und Eyach vorsieht. Dadurch sollen die Balinger ihren Gewässern wieder nahe kommen. Allerdings ist diese Variante im Bereich des Feuerwehrhauses technisch aufwändig und entsprechend teuer: Rund 830 000 Euro wären dafür notwendig. Über das Feuerwehrgelände kann man den Weg nicht führen, weil der Platz dafür nicht ausreicht: Fußgänger und im Ernstfall Rettungsfahrzeuge kämen sich in die Quere.

Deutlich günstiger – rund 165 000 Euro – würde die Verbindung von den künftigen Schwefelgärten am derzeitigen Jugendhaus Insel her über die Inselstraße kosten. Die Verbindung besteht ja bereits, allerdings würde in diesem Fall der Bereich vor dem Südbahnhof und die Inselstraße hübscher gemacht.

Über das Thema war im Gartenschauausschuss und im Gemeinderat bereits im Juni gesprochen worden (wir berichteten): Ingrid Helber (FDP), Klaus Hahn (CDU), Wolfgang Hallabrin (Freie Wähler) sowie Sevgi Turan-Rosteck (Grüne) sprachen sich dafür aus, auf den verhältnismäßig teuren Weg in der Böschung zu verzichten und besser einen schönen Übergang über die Inselstraße hin zum Wasserfall zu gestalten. Einzig Georg Seeg (SPD) plädierte bislang klar für den Uferweg parallel zum Feuerwehrgelände: Dieser würde das Wegekonzept konsequent fortsetzen, alles andere wäre ein "Bruch mit der Planung". Dazu komme, dass die am Feuerwehrgelände bestehende Mauer zur Steinach hin, die in den 1980er-Jahren gebaut worden sei, mittlerweile deutliche Schäden aufweise. Durch den neuen Uferweg könne man, so Seeg, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: das Wegekonzept konsequent fortsetzen und die ohnehin zu sanierende Mauer mit Gartenschau-Zuschüssen instand setzen.