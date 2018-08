Balingen Wenn der Alltagsstress noch nicht da ist

Gut findet er es, dass er ein Exemplar des Schwarzwälder Bote jeden Tag gratis behalten darf. Außerdem bekommt er noch eine Zeitung, die er in einem Briefkasten seiner Wahl einwerfen darf: "Das mache ich immer bei Leuten, bei denen ich weiß, dass sie gar keine Zeitung bekommen. Vielleicht möchten die dann auch den Schwarzwälder Bote abonnieren", meint Kemle.

Wenn der Zusteller am Morgen von seinen Touren nach Hause kommt, hat er selten Zeit, sich auszuruhen – denn tagsüber pflegt er seine Mutter: "Langweilig wird’s mir also nicht so schnell", scherzt er.

Trotz seines straffen Tagesprogramms sei er aber glücklich, jeden Morgen drei Stunden für sich zu haben und in Ruhe die Zeitung austragen zu können.

Kreis Rottweil. Das sympathische Ehepaar Monika und Salvatore Giacone hat seine Rente wohlverdient. Über 60 Jahre waren die beiden im Berufsleben. Davon 31 Jahre als Zusteller beim Schwarzwälder Boten in Rottweil. Aber sie können es immer noch nicht lassen. Nachts um 2.30 Uhr stehen sie auf und holen die Zeitungen bei einer der Abladestellen am Friedhof ab.

In drei Bezirken, auf der Siedlung, in der Oberndorf-, Zimmerner, Fichten- und Burkhardstraße verteilen sie 220 Zeitungen, und laufen dafür fünf bis sechs Kilometer. "Das hält fit", strahlt Salvatore Giacone. Das Ehepaar geht die Strecke ausschließlich gemeinsam.

Das war schon immer so. Als Monika Salvatore vor 31 Jahren als Zustellerin für den Schwarzwälder Boten begann, arbeitete ihr Mann als Schweißerschlosser. "Ich hätte keine Ruhe gehabt, meine Frau nachts allein gehen zu lassen". Seinen Beruf gab er nicht auf, aber fortan arbeitete er auch für den Zeitungsverlag. Er bereut es keine Sekunde. Klar, gibt es das schlechte Wetter, die Kälte, Regen, der auf sie runterprasselt, aber in erster Linie sei die nächtliche Arbeit an der frischen Luft ein Genuss.

Das Aufstehen ist kein Problem. "Daran sind wir gewöhnt". Selbst im Urlaub bleiben sie diesem Rhythmus weitestgehend treu. "Wir sehen jeden Morgen den Sonnenaufgang, hören die Vögel zwitschern, sehen die Natur erwachen. Da fühlen wir uns wohl, das ist fast wie Therapie. Wir genießen das". Wie auch die Gespräche mit "unseren Lesern". Zwar treffe man sich nur selten, aber dann sei die Freude groß. "Viele unserer Leser bekommen schon so lange die Zeitung wie wir sie austragen". "Unser Anspruch ist es, jede Zeitung pünktlich und trocken in den Briefkasten zu befördern". Viele Leser würden sich für diese Gewissenhaftigkeit bedanken, "und das ist schön". Doch vorwiegend gehört die Nacht dem Ehepaar. Hin und wieder treffen sie ein paar Betrunkene. "Das ist unangenehm", aber ansonsten begegnet ihnen nur Hase und Igel, freuen sich die Tierliebhaber. Drei junge Kätzchen habe sie schon einmal eingesammelt, sie behutsam in die Zeitungstasche gesetzt und später bei der Tierschützerfamilie Mahler abgeben, erzählt Monika Giacone. Auch kleinen Igeln retten sie regelmäßig das Leben, wenn sie aus gelben Säcken nicht mehr herausfinden.

Um 6 Uhr ist die Arbeit getan. Nun lesen sie, was sie ausgetragen haben. "Bei einer Tasse Kaffee". Auch das gehöre zu ihrem schönen Start in den Tag, der für viele andere erst jetzt beginnt. "Nun haben wir viel Zeit für unser Familie und Enkelkinder". Beide Zusteller sind inzwischen Rentner. Aufhören wollen sie nicht. Solange es die Gesundheit zulasse, werden sie ihren Lesern auch weiterhin die Treue halten, sagen sie.

Interesse an einer Zustelltätigkeit für den Schwarzwälder Boten (täglich bis 6 Uhr, Mindestalter 18 Jahre)? Interessenten können sich gerne unverbindlich und formlos per E-Mail an zustellung@schwa bo.de oder Telefon 0800 780 780 2 (kostenfrei) melden. Angeboten werden Beschäftigungsverhältnisse auf 450-Euro- und auf Teilzeit-Basis, sowohl dauerhaft, als auch als Vertretung oder Ferienjob.

