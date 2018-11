Balingen Weihnachtsbaum schmückt Marktplatz

Und auch sonst wird in der Innenstadt seit Tagen fleißig gewerkelt. Zusätzlich zum festlichen Baum gibt es natürlich wieder die Weihnachtsbeleuchtung, die die ganze Innenstadt schmückt. Auch viele Holzhütten für den Chriskindlesmarkt stehen schon.

Traditionell läutet dieser die Adventszeit ein und findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember rund um den Marktplatz statt. An den mehr als 100 Ständen erwartet die Besucher ein vielfältiges Warenangebot, und auch an das leibliche Wohl wurde gedacht. So werden wieder zahlreiche Spezialitäten angeboten. Und im Bereich Alter Markt findet auch in diesem Jahr wieder ein Kunsthandwerkmarkt statt.

Hier kann geparkt werden: