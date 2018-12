Balingen Weihnacht im kommerziellen Gewand

Aus Sicht der Hirten kommentierte der Knabenchor das Geschehen mit Volksweisen wie "Gott’s Wunder", "Es kimmt an Engel vom Himmel herab" und "Heißa Buama", wobei sich besinnliche Tempi mit tänzerischen abwechselten. Im folgenden Hauptteil des Konzertes, "An der Krippe", wurde zunächst mit Volksweisen wie "Es werd scho glei dumpa", dem strahlenden "Gloria" des "Mürztaler Engelrufes" und ruhigeren Titeln wie "Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will" und "Schlaf Jesulein zart" die andächtige Atmosphäre in Gegenwart des neugeborenen Jesuskindes beschrieben. Dann brachte ein Bläsersatz zu "In dulci Jubilo" und dem "Andachtsjodler" die Freude über die Geburt des Heilands zum Ausdruck.

Barbara Gasteiger begeisterte an der Tiroler Harfe durch virtuose Klangfolgen und eine große dynamische Bandbreite zwischen feinfühliger Chorbegleitung und resolutem Zusammenspiel mit den Blechbläsern, deren füllige Töne teilweise die Textverständlichkeit des Chors überdeckten.

Nach der Weihnachtsgeschichte wechselte der Handlungsort von Bethlehem ins Salzburger Land und von Weihnachtserinnerungen des Dichters Karl Heinrich Waggerl in eine gegenwartliche Deutung des Weihnachtsgeschehens. Christian Wolff bezeichnete die Weihnachtszeit als eine Zeit der Hoffnung auf Sanftmut und Gütigkeit.

Nach dem Chorsatz "Heilige Nacht, Hirten erwacht" folgte der erste Applaus des Publikums. Eine Wiederholung der "Intro" mit "Adeste Fidelis" wurde zum Finale des Konzertes, nach dessen Abschluss und der Werbung für die angebotenen CDs sich alle Beteiligten mit den Zugaben "O du fröhliche" und "Stille Nacht, Heilige Nacht" zum Gesamtensemble vereinten.