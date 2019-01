Balingen Von Tieren – und Menschen

Balingen. Das Fotografenpaar wurde mit ungewöhnlichen Tierreportagen international berühmt und für ihre einzigartige Sichtweise mit Preisen überhäuft. Seit fast 30 Jahren fotografieren Heidi und Hans-Jürgen Koch Tiere, sie sind gewissermaßen ihr Leitthema.

Ihre meist in einem journalistischen Kontext entstandenen Aufnahmen heben sich dabei erfrischend unkonventionell von der klassischen Natur- und Tierfotografie ab: Im Gegensatz zu dem traditionellen Genre enthalten ihre ideenreich, humorvoll und oftmals extrem aufwendig produzierten Reportagen meist auch eine soziologische Komponente. Es geht ihnen vor allem darum, Geschichten zu erzählen, die etwas über das Verhältnis zwischen Tier und Mensch aussagen. Und das ist überaus spannend und aufschlussreich.

Was passiert, wenn man Menschenaffen im Zoo aktuelle Kollektionen bekannter Designer ins Gehege legt? Welchen Zweck haben vegane Kauohren und warum wird ein Mops zwangsläufig adipös? In ihrem Vortrag "Das Tier – und wir!" nehmen sie das Publikum mit auf eine außergewöhnliche Fotosafari und geben darüber hinaus exklusive Einblicke in ihre von Leidenschaft, Neugier und Perfektion geprägte Arbeit.