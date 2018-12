Balingen Von Pop über Jazz bis Klassik

Harrington sitzt schwarz gekleidet am weißen Flügel, Östlind in weißer Kleidung am schwarzen Flügel. Die Instrumente stehen sich gegenüber, und beide Pianisten blicken sich beim Spiel an. Die Show der Künstler beinhaltet neben Rock, Pop, Swing und Klassik auch humoristische Titel. Beide Pianisten moderieren und singen. Auch Soloeinlagen am Instrument oder mit Gesang gehören zur Show.

Alle Stücke sind von den beiden Musikern arrangiert. Die Rollenverteilung auf der Bühne lautet: David, der geborene Entertainer, und Götz, der smarte Gentleman. Durch die Gegensätzlichkeit entsteht ein kunstvolles Gesamtbild – ein Balanceakt zwischen Absurdität und Können.

Karten kosten zwischen 25 und 34 Euro, ermäßigt zwischen 17,50 und 23,80 Euro. Junge Besucher zahlen acht Euro. Tickets gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen und in der Stadthalle.