Balingen Vom Heurigen ins "Palais Ferstel"

Seit fast 70 Jahren wird der Kathreintanz in Wien veranstaltet. Unter dem Titel "Kathrein stellt den Tanz ein" ist es der letzte Tanzabend vor der adventlichen Fastenzeit. Organisiert wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Wien. Rund 30 Tänzer der Volkstanzgruppe Frommern nahmen teil. Mit einem Bus fuhren sie in die österreichische Hauptstadt – der jüngste Teilnehmer war gerade einmal sechs Monate alt. Es blieb genug Zeit, einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte und die vielen Sehenswürdigkeiten in Wien zu besuchen.

Ein weiterer Höhepunkt des Programms war der Besuch des Heurigen. Im Buschenschank zum "Dornbacher Pfarrer" gab es regionale Weine und Speisen, während gemeinsam mit einigen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Wien bis tief in die Nacht aufgespielt, getanzt und gesungen wurde.

Im besonderen Ambiente des "Palais Ferstel" im Zentrum Wiens spielten dann unter anderem die Tanzgeiger, die auch schon beim Volkstanzfestival Balingen aufgetreten waren, zum Tanz auf. Nach der Eröffnung durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee wurde im großen Ferstelsaal getanzt, während von der kroatischen Gruppe "Kud Sarvas" im Arkadenhof internationale Klänge ertönten.