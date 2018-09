Balingen Volksbank Testsieger

Die Untersuchungen der Beratungsqualität bei Banken und Sparkassen sollen dem Bürger eine realistische Orientierungshilfe bei der Wahl der Bankverbindung sein. Für die Tests sind Profis der Bankenbranche unterwegs sowie besonders geschulte Tester.

Der Testablauf gibt dabei eine reale Beratungssituation wieder, bei der dem Berater eine Vielzahl von Informationen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden gegeben werden, die es im Beratungsgespräch zu beachten gilt. Dadurch ist es möglich, gemeinsam mit dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten, die an den individuellen Bedürfnissen ausgelegt ist.

Joachim Calmbach, Arndt Ständer und Franz Steinhart vom Vorstand der Volksbank Hohenzollern-Balingen freuen sich über die Auszeichnungen mit dem Qualitätssiegel. "Damit wird von wirklich unabhängiger Seite eine Beratungsqualität bestätigt, die alle unseren Kunden das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell abrufen können. Dies ist die Hauptbotschaft hinter diesen Qualitätsauszeichnungen, die sich in erster Linie an unsere treuen Kunden in Balingen richtet – und auch an die, die es noch werden wollen. Insbesondere sind es Auszeichnungen für unsere Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind", so Vorstandssprecher Arndt Ständer.