Balingen Vier weitere Corona-Tote

Als aktuell infiziert gelten 534 Personen. Die meisten Betroffenen leben in Albstadt (138), Balingen (100), Haigerloch (60), Burladingen (56), Hechingen (46), Meßstetten (40), Geislingen (20), Bisingen (16) und Winterlingen (12). Mit Bitz, Obernheim sowie Weilen unter den Rinnen gelten derzeit nur drei Städte und Gemeinden im Landkreis als corona-frei. 4101 Menschen, die sich das Virus seit Frühjahr im Kreis eingefangen haben, gelten derweil als wieder genesen.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist zu Wochenbeginn erneut leicht zurückgegangen: Er lag am Montag bei 117,8 (Mittwoch vergangene Woche 182,2, Freitag 147,9, Sonntag 133,1).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Montag 29 Patienten mit gesicherter Covid-19-Diagnose aufgenommen, das sind drei weniger als noch am Freitag. Sechs dieser Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation (drei weniger als Freitag), drei davon und damit einer weniger als am Freitag müssen beatmet werden.