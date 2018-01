Zum ersten Mal hat sich in der Vinz-Pflegewerk­statt in Lautlingen die von Nadine Heidenreich geleitete neue Vinz-Krabbelgruppe getroffen. Diakon Michael Weimer zeigte sich sehr erfreut über die vielen Mütter, die mit ihren Kindern gekommen waren: Das Vinz-Angebotsspektrum werde so um eine weitere Altersgruppe bereichert. Die Krabbelgruppe trifft sich mittwochs von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Sie ist offen für Kinder, die in diesem oder dem vergangenen Jahr geboren wurden. Anmelden kann man sich unter den Telefonnummern 07431/735 32 und 07431/76 38 69.