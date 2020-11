Balingen Versorgung für die Kleinsten

Brigitte de Potzolli als Fachärztin sei ein Glücksfall für das Klinikum und das MVZ, so Hinger weiter. "Sie bringt eine breite Fachkompetenz und eine klare Strukturierung mit."

Das Gebäude in der Tübinger Straße 8 ist als Praxis für Kinder- und Jugendmedizin bereits durch die Nutzung als solches in den vergangenen Jahrzehnten bekannt. Grundlegende Renovierungen und Raumumplanungen seien erfolgt, sodass in den Räumlichkeiten eine optimale Versorgung der Kinder und Jugendlichen erfolgen könne.