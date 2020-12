Balingen und Weilstetten Jetzt doch noch grünes Licht für Netto-Märkte

Mit diesem Votum ist nun recht wahrscheinlich, dass auf dem Steinle-Areal an der Wilhelm-Kraut-Straße ein Netto-Markt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern entsteht - und außerdem ein weiterer Netto-Markt im Weilstettener Zentrum Grauenstein. Die beiden Märkte sind aneinander gekoppelt, den einen gibt’s nicht ohne den anderen. In Balingen sollen zudem Büro- und Gewerbeflächen und, wie in Weilstetten, Wohnungen im Obergeschoss entstehen. Der Markt in Balingen war und ist umstritten, weil er je nach Sicht der Dinge eine zulässige Ausnahme vom Marktgutachten bedeutet oder aber dagegen verstößt.

Noch umstrittener und heiß diskutierter wurde das Vorhaben am Dienstagabend, nachdem Ulrich Teufel (SPD) Informationen preisgab, die seiner Meinung nach eine Vertagung notwendig machten (die der Gemeinderat mit 21:10 ablehnte): Demnach steht das Balinger Werkzeugbauunternehmen Ernst Rehfuß, das ins Gewerbegebiet Steinenbühl umsiedeln wird, derzeit die letzten Verkaufsverhandlungen bezüglich des derzeitigen Firmengeländes an der Stingstraße führt. Neben Interessenten aus dem Wohnbausektor wollen sich auch Händler das Filetgrundstück nahe der Innenstadt sichern, darunter Lidl. Im Frühjahr 2021 soll die Entscheidung fallen, wer zum Zuge kommt.

Teufels Argumentation: Diese Entscheidung solle man abwarten, Netto solange auf Eis legen. Zumal die Netto-Entscheidung auf einem laut Marktgutachten fragwürdigen Grundstück möglicherweise einen in der City dringend benötigten Lebensmittler wie Lidl abschrecken könnte. Teufel teilte dabei zudem kräftig gegen OB Reitemann aus. Warf ihm vor, wichtige Informationen bewusst zu verschweigen. So den Gemeinderat über den Tisch zu ziehen. Das sei ein "klassischer Vertrauensbruch", so Teufel: "Nach welchen Regeln, nach welchen Interessen spielt unser OB?"

Reitemann wies die Vorwürfe klar und deutlich zurück. Die Informationen habe er gegenüber dem Gremium nicht genannt, weil er um absolute Vertraulichkeits seitens der Firma Rehfuß gebeten worden sei. Umso erstaunter sei er, dass Teufel offenbar eine Freigabe erhalten habe.

Siedelt Lidl an die Stingstraße um?

Im übrigen wäre, wenn Lidl den Zuschlag erhielte, die Ansiedlung des Discounters an der Stingstraße nur eine Umsiedlung: Der Standort an der Bahnhofstraße würde dann aufgegeben. Lidl habe ihm wie auch Baudezernent Michael Wagner gegenüber außerdem deutlich gemacht, dass Netto für die Umsiedlung kein Hinderungsgrund wäre. Noch aber, so Reitemann, sei nicht entschieden, was auf das Rehfuß-Areal kommt. Und davon sollte man eine Entscheidung zu Netto auch nicht abhängig machen, geschweige denn bis dahin mit einer Entscheidung warten. Erwin Feucht (Grüne) äußerte den Verdacht, dass Teufel die Rehfuß-Infos bewusst jetzt vorgebracht habe, um Netto hinauszuzögern – und damit möglicherweise ganz zu verhindern.

Sollte Lidl an der Stingstraße den Zuschlag erhalten, dann wäre der Handelsriese am Ziel, einen neuen Standort in der City zu beziehen. Versucht hatte er das schon einmal in direkter Nachbarschaft, quasi auf der anderen Straßenseite: Als 2015 im Gemeinderat die Pläne für die kleineren Eyach-Arkaden auf dem Strasser-Areal vorgestellt wurden, war für Lidl der Standort oberhalb davon im Gespräch. auf dem Gelände zwischen der Stingstraße und Im Roßnägele anstelle der Mehrfamilienhäuser und dem Gebäude der Firma Götz.