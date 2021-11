4 Besucherinnen eines Weihnachtsmarkts stoßen mit Glühwein in Pappbechern an. Das wird – Stand jetzt – auch auf dem Christkindlesmarkt in Balingen und dem Christbaummarkt in Frommern möglich sein. Foto: Schmidt

Landauf, landab werden Weihnachtsmärkte wegen der immer akuter werdenden Corona-Lage abgesagt, andere haben ihre Tore schon geöffnet. Diejenigen in Balingen und Frommern sollen stattfinden, so die Entscheidungen am Donnerstag. Bleibt’s dabei?















Balingen - Soll man solche Märkte mit absehbar vielen Menschen angesichts der Infektionslage über die Bühne gehen lassen? Wie sehr die Verantwortlichen diese Frage umtreibt, zeigte sich am Donnerstag in Balingen und Frommern. In der Kernstadt steht in wenigen Tagen am ersten Adventswochenende der traditionelle Christkindlesmarkt vor der Tür, in Frommern soll am 18. Dezember erstmals der Christbaummarkt stattfinden. Beide Veranstaltungen finden – Stand heute – statt.