Balingen Unbekannter Schütze erlegt Reh

Der Wilderergab den tödlichen Schuss zwischen 0 und 9.30 Uhr aus einem Jagdgewehr ab. Das erschossene Tier stürzte in einen der beiden Schieferseen. Weil der Unbekannte nicht in der Lage war, das im Wasser liegende Reh zu bergen, ließ er es zurück. Spaziergänger sahen das treibende Wild am Sonntagmorgen und verständigten den zuständigen Jäger. Weil er nicht geschossen hatte und auch die Anfragen bei seinen Jägerkollegen der umliegenden Jagdbezirke erfolglos blieben, erstattete der Jäger Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachts der Wilderei.

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 07433/2640 entgegengenommen.