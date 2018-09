Balingen Übergriff auf Joggerin: Verunsicherung groß

Gebiet ist ein beliebtes Ziel von Freizeitsportlern und Spaziergängern

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist seit der Meldung des mutmaßlichen Übergriffs am Sonntagmorgen groß. Das Gebiet Hangen zwischen Heselwangen und Engstlatt ist für Spaziergänger und Freizeitsportler ein beliebtes Ziel. An Tagen wie Sonntag, wenn das Wetter schön ist, sind dort viele Leute unterwegs. Menschen joggen oder walken eine Runde, spazieren, fahren Fahrrad oder führen ihre Hunde Gassi, genießen einfach die schöne Landschaft mit Ausblicken auf den Albtrauf oder die Burg Hohenzollern.

Seit Sonntag mehren sich indes die Sorgen, ob man dort noch unterwegs sein könne, ohne Gefahr zu laufen, angegangen oder überfallen zu werden. "Ich werde wohl in nächster Zeit da erst mal nicht mehr joggen gehen", schreibt eine Frau auf der Facebook-Seite unserer Zeitung.

Eine andere meint, dass sie im Gebiet Hangen nicht mehr allein, sondern seit längerer Zeit nur noch mit Partner oder Hund laufe: "Es ist halt einsam dort oben, und wenn sowas passiert wie heute, dann kannst du als Frau schreien so laut du willst. Es hört keiner."

Fest steht, dass die Balinger Kriminalpolizei seit der Meldung am Sonntagvormittag intensiv ermittelt. Im Gebiet Hangen, in dem die 28-Jährige nahe des Trimm-Dich-Pfads angegangen worden sein will, waren seit dem mutmaßlichen Vorfall immer wieder Beamte zu sehen.

Am Sonntag selbst streiften Ermittler mit Hundebegleitung durchs Gelände. Auch am frühen Montagabend wurden nochmals Polizisten dort gesehen.

Richtig beruhigen aber lässt sich das Gefühl der Unsicherheit dadurch nicht. Bis zur endgültigen Klärung des Falls geht der Freizeitsport oder der Ausflug ins Gebiet Hangen mit einem mulmigen Gefühl einher.