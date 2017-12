Balingen TVW-Deux gibt die Rote Laterne ab

Die Anfangsphase verlief vor 150 Zuschauern in der Balinger Längenfeldhalle sehr ausgeglichen. Nach dem 4:4 durch Daniel Naumann sorgte Benjamin Kipp beim 5:4 (7.) für die erste Führung des TVW-Deux. Die Gäste aus Esslingen blieben in der Offensive aber weiterhin sehr zielstrebig, rissen die Führung wieder an sich und verteidigten diese bis weit gegen Ende der ersten Halbzeit, nämlich bis zum 15:14 (25.). Kurz vor der Pause setzte dann die Kotuljac-Sieben aber die entscheidenden Akzente und schaffte durch Dominik Bodmer den Treffer zum 17:16 und somit eine knappe Pausenführung.

Gleich nach Wiederbeginn zeigten sich die Gastgeber dann einfach wacher und holten sich mit einem 3:0-Lauf durch einen verwandelten Siebenmeter von Daniel Naumann und einen Doppelpack von Tim Kübler eine satte 20:16-Führung.

Aber die Gäste gaben sich nochlange nicht auf, verkürzten auf 22:23 (41.) und waren wieder im Spiel. Diese kurze Schwächephase verdaute der TVW-Deux aber gut und setzte sich durch einen weiteren 3:0-Lauf wieder auf vier Tore zum 26:22 (46.) ab. 46.). Aber endgültig eingetütet war der Sieg noch nicht. Wiederum kämpfte sich Esslingen heran, schaffte den 27:28-Anschlusstreffer (53.). Dann fiel aber die Vorentscheidung, nachdem Simon Sauter und Benjamin Kipp mit ihren Treffern auf 30:27 (54.) erhöhten. Am Ende stand ein verdienter 32:30-Sieg für den TVW-Deux, der den zweiten Erfolg in Serie bedeutete und somit den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld herstellt. TV Weilstetten II: Müller, Madlener; Tim Kübler (2), Kipp (7), Lohner, Martens, Bodmer (5), Sauter (5), Martin Haigis, Pekdag, Lebherz (3), Jörg Haigis, Naumann (6/5), Blickle (4).