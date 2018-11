Balingen "Tim und Tula" zeigen Kindern spielerisch Gefühle auf

Längst nehmen an den Fortbildungen Kindergärten auch jenseits der Balinger Stadtgrenze teil. Zur Erstschulung traten dieses Mal die städtische Kita Endingen, der städtische Kindergarten Engstlatt, die städtische Kita Regenbogen in Rosenfeld sowie der katholische Kindergarten Edith Stein aus Balingen an. Zur Nachschulung waren der städtische Kindergarten Hermann Berg (Balingen), die städtische Kita Wieslesweg (Tailfingen) und der städtische Kindergarten Fronhof (Frommern) sowie der städtische Kindergarten Bueloch (Meßstetten) und der städtische Kindergarten Lochenzwerge (Weilstetten) mit einer oder mehreren Erzieherinnen zu Tim und Tula gekommen.