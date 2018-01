Balingen Tekle stellt aus: "Alte Heimat – Neue Heimat"

Expressiv und plakativ

An zentralen Orten wie dem Zollernalbklinikum oder dem katholischen Gemeindehaus Heilig Geist schuf er in seiner charakteristischen Handschrift großformatige Wandgemälde, bei denen er afrikanisches mit europäischem Kulturgut zu verbinden weiß. Seine Bildsprache ist expressiv, die Farben leuchtend, plakativ, und doch schwingt auch Wehmut mit.

Kein Wunder bei seiner Biografie. Mulugeta Tekle wurde am 12. Mai 1984 in Adi Felesti in Eritrea geboren. Er absolvierte zwölf Schuljahre und leistete Wehrdienst in der Armee von Eritrea.