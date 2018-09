Balingen Stürmischer Abschluss eines gelungenen Familientreffens

Hinter den Kulissen werden bereits die Fäden gezogen für die Jahre 2019 und 2020. Dann nämlich ist es vier Jahrzehnte her, dass die Partnerstadt-Urkunde unterzeichnet wurde. Bei der Arbeitsbesprechung im Balinger Rathaus am Sonntagvormittag kamen viele Ideen aufs Tablett. So werden zum Beispiel die beiden Kunstschulen unter der Leitung von Marita Lindner-Schick und Serge Motet ein gemeinsames Malereiprojekt starten, vielleicht reisen Dozenten für einige Unterrichtstage in die Partnerstädte. Die Musikschulen proben seit Monaten dieselben Stücke für ein großes gemeinsames Konzert.