Balingen Stücke mit nachhaltigem Eindruck

Auch 1948 war es ein Beschluss "gegen Formalismus und Volksfremdheit" in der Musik gewesen, der Schostakowitschs 1. Violinkonzert sieben Jahre in die Schublade verbannte, bevor David Ois­trach die Uraufführung wagte. In Balingen war es die junge Finnin Fiona Jäntti, die dieses Konzert zu einem einmaligen Erlebnis machte, klangmächtig, technisch perfekt und mit tiefer Einsicht in Charakter und Struktur.