Balingen Startschuss für Querbau und Quartier

An einem wichtigen Detail des Holzwarth-Entwurfs, der allerdings auch in vielen anderen Wettbewerbsbeiträgen enthalten war, schieden sich indes die Geister: In dem auf dem Bahnhofsvorplatz vorgesehenen, den Raum klar strukturierenden und die derzeitige Bauruine Bahnhofsgaststätte ersetzenden Querbau gegenüber dem Gebäude Bahnhofsstraße 31 (Betten-Prinz) sahen beispielsweise Vertreter des Bürgervereins und viele ältere Balinger eine große Sünde. Befürchtet wurde, dass der Bau den Anblick des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes verschandeln würde. Holzwart & Co. haben den ursprünglichen Entwurf mittlerweile dahingehend überarbeitet, dass der Querbau etwas vom Bahnhofsvorplatz abgerückt wird. Ob das die Gemüter beruhigt?