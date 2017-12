Balingen Start macht Lust auf mehr

Neun Mannschaften in zwei Gruppen – die SG Deißlingen-Lauffen hatte kurzfristig abgesagt – buhlten in zwei Vorrundengruppen des Kleinen Turniers um den Einzug in die Zwischenrunde, die am Freitagabend ausgespielt wird. "Wir haben die Deißlinger Spiele in Gruppe 2 mit 1:0 für den Gegner gewertet, um den Spielplan nicht umstellen zu müssen", sagt Turnerleiter Frank Seifert.

Zudem kamen auf die Spieler einige Neuerungen hinzu, denn erstmals wird beim Indoor-Cup nach "Futsal light"-Regeln gespielt. Doch nach einer kurzen Einführung unmittelbar vor Spielbeginn stellte dies für die Spieler kein Problem dar.

In Gruppe 1 dominierte A-Ligist TSV Steinhilben, der sich souverän den ersten Rang sicherte. Die Jungs von TSV-Coach Heinrich David schlugen den FC Onstmettingen (2:1), die U19 der TSG Balingen (4:2), den SC Tuttlingen (2:1) und die SG Felldorf/Bierlingen (4:0). Den zweiten Rang und damit ebenfalls das Ticket für die Zwischenrunde sicherte sich Bezirksligist Tuttlingen nach Siegen gegen Felldorf/Bierlingen (3:2), Onstmettingen (2:0) und einem 1:1-Unentschieden gegen die Balinger U19, die mit Rang drei vorlieb nehmen musste.