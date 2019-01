Balingen "Starke SPD ist wichtig für Balingen"

Emotionaler Höhepunkt des Treffens waren die Ehrungen von Hans Jenter, Alwin Luppold und Rainer Schmitt für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD. Joke Herth überreichte Urkunden und die goldenen Ehrennadeln zusammen mit den besten Wünschen für die Zukunft der Jubilare. Alle drei seien im Jahr 1968 in die SPD eingetreten – in wirklich bewegten Zeiten, so Herth: "Man denke nur an Willy Brandt und den damit verbundenen Aufbruch." Herth dankte den Geehrten für deren Engagement in der Partei.

Rainer Schmitt, der heute in Onstmettingen zuhause ist, erklärte, dass er vor allem von der Aufbruchstimmung Ende der 1960er-Jahre begeistert gewesen sei. Zusammen mit seiner Mutter sei er am gleichen Tag Mitglied der SPD geworden.

Hans Jenter erzählte von einem bedrückenden Erlebnis seines Schwiegervaters, der im Dritten Reich von den Nazis ohne Grund interniert worden sei. Um solche Dinge in Zukunft zu verhindern, habe er selbst sich den Sozialdemokraten angeschlossen, die seinerzeit Widerstand geleistet hätten.

Alwin Luppold, kommunalpolitisches Urgestein, trat am 1. Dezember 1968 in die SPD ein. Er war lange Jahre Streichener Ortsvorsteher und hat dort die Fahne der Sozialdemokratie hochgehalten. Bereits vor der Eingemeindung ist er Gemeinderat in Streichen und danach bis 1994 Teil der SPD-Fraktion im Balinger Gemeinderat gewesen.